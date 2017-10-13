فوز كمال ومنصور بمقعدي تحت السن في انتخابات أطباء كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن الدكتور محمود طلحة مرسي، الأمين العام لنقابة الأطباء بكفر الشيخ ورئيس اللجنة العامة لانتخابات التجديد النصفي للنقابة، فوز الدكتور محمد كمال رزق، والدكتور أحمد منصور بمقعدي تحت السن.

كما أكد رئيس اللجنة، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الفائز الأول حصل على ٢٧٨ صوتًا، والثاني على ٢٣٦ صوتًا.

وأشار إلى أن منافسيهما الدكتور هيثم رشوان، والدكتور بسيوني عبد التواب حصلا على ٢١٨ صوتًا، و٢٠٧ أصوات على التوالي، موضحًا أنه جاري فرز صندوق انتخابات مقعدي العضوية فوق السن.