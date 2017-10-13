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بالأسماء.. "أطباء المنوفية" تعلن نتيجة انتخابات التجديد النصفي

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مصراوي Masrawy

بالأسماء.. "أطباء المنوفية" تعلن نتيجة انتخابات التجديد النصفي

10:45 م الجمعة 13 أكتوبر 2017

أطباء المنوفية

المنوفية - مروة فاضل:

أعلنت اللجنة القضائية، المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء في محافظة المنوفية، مساء اليوم الجمعة، نتيجة فرز الأصوات، حيث أعلن فوز الدكتور محمد عبد القادر الجيلاني، والدكتور محمد المحروقي بمقعدي فوق السن، بينما فاز الدكتور أحمد ولاش، والدكتور محمد عبد السميع بمقعدي تحت السن.

كما حسم مقعد وسط الدلتا الدكتور محمد سلامة، ومن المقرر تجميع ٣ محافظات أخرى مع المنوفية لإعلان نتيجة وسط الدلتا.

وبلغ عدد المصوتين في الانتخابات ٥٥٠ صوتًا من إجمالي ٩٨٠٠ ممن لهم حق التصويت في انتخابات التجديد النصفي، التي شهدت تنافس ٤ مرشحين فوق السن على مقعدين، و٦ مرشحين تحت السن على مقعدين، و٣ مرشحين بقطاع وسط الدلتا لاختيار واحد منهم.

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