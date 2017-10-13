نشطاء يتداولون صورة كيس نقل موتى بمكب قمامة بالسويس.. والصحة ترد

السويس - حسام الدين أحمد:

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لكيس أسود دون عليه أنه خاص بنقل ضحايا حوادث الطرق، ملقى في أحد مكبات جمع القمامة بمحافظة السويس، ما أثار عددًا من ردود الفعل الغاضبة، وتساؤلات حول مسؤولية الصحة عن هذا المخلفات الطبية.

ووفق الصور المتداولة، ظهر الكيس الأسود إلى جوار باب الملاعب الجديدة باستاد السويس، وجاءت الصور مصحوبة بتعليق "جميع مخلفات الموتى في حوداث السير والحرائق وغيره من الحوادث موجودة أمام بوابه ستاد السويس، تخيلوا كم الأمراض والتلوث الناتجه عن نفايات الموتى".

وردًا على الصور المنشورة، قال الدكتور محمد سعد غزال، وكيل وزارة الصحة في المحافظة، إن المخلفات الطبية يتم التخلص منها بصورة أمنة، بواسطة الحرق في مركز تجميع المخلفات على طريق "السويس - الإسماعيلية".

فيما أوضح الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف السويس، أن المسعفين يستخدمون الكيس الأسود من هذا النوع مرة واحدة فقط لنقل جثامين ضحايا حوادث الطرق من مكان الحادثة إلى مشرحة مستشفى السويس، مشيرًا إلى أن الكيس بالضحية داخله يسلم إلى أهل المتوفي، مرجحًا أن يكون ذوي أحد المتوفين في حوادث الطرق ألقى بالكيس في مكب القمامة المذكور بالمنشور المتداول.