لقطة المباراة .. جوارديولا يصفع تياجو ' بالقلم '

التقطت كاميرا مباراة بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند في كأس السوبر الألماني لقطة لبيب جوارديولا المدير الفني للفريق البافاري وهو يصفع تياجو ألكانترا على وجهه بين شوطي المباراة.

وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم بروسيا دورتموند بهدف سجله رويس وظهرت على جوارديولا ملامح الغضب من لاعبيه قبل أن تلتقط الكاميرا تلك اللقطة.

وانتهت المباراة بفوز بروسيا دورتموند على بايرن ميونيخ 4-2 ليخسر جوارديولا أولى مبارياته الرسمية وكذلك أول بطولة يخوضها مع البافاري.

يذكر أن تياجو قد انضم لبايرن ميونيخ من صفوف برشلونة للعب مع جوارديولا مرة أخرى بعد أن قدمه المدرب كلاعب أساسي عندما كان يتولى تدريب الفريق الكاتالوني.

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