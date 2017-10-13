ضبط 46 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال ٢٤ ساعة

كتب - علاء عمران:

‏‫وجهت الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، عدة حملات مرورية وانضباطية؛ لفرض الانضباط بالشارع، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت الجهود خلال الـ 24 ساعة الماضية، بإشراف اللواء عصمت الأشقر، مساعد وزير الداخلية للمرور، عن ضبط 46 ألفا و884 مخالفة مرورية متنوعة، 2529 دراجة نارية مخالفة، و39 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.