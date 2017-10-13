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وكالة الطاقة الذرية: إيران تخضع لأشد نظام تحقق نووى في العالم

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مصراوي Masrawy

وكالة الطاقة الذرية: إيران تخضع لأشد نظام تحقق نووى في العالم

10:48 م الجمعة 13 أكتوبر 2017

وكالة الطاقة الذرية: إيران تخضع لأشد نظام تحقق نووى في العالم

وكالة الطاقة الذرية

فيينا - (د ب ا)

قال مدير عام الوكالة الطاقة الذرية الدولية يوكيا أمانو اليوم الجمعة إن إيران قبلت بأشد عمليات التفتيش فى العالم، ردا على زعم الرئيس الأمريكى دونالد بإن الاتفاق النووى مع طهران يتيح اجراءات مراقبة ضعيفة.

وقال أمانو فى بيان الليلة:" فى الوقت الحاضر، إيران تخضع لأشد نظام تحقق نووى فى العالم".

واوضح امانو:" حتى الآن، دخلت وكالة الطاقة الذرية إلى كل المواقع التى طلبت زيارتها" وذلك بعد توجيه اتهامات للمفتشين التابعين للوكالة بعدم استخدام كامل صلاحياتهم بسبب الضغوط الايرانية.

واضاف أمانو إن إيران تنفذ التزاماتها وفق الاتفاق النووي.

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