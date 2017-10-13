ماكرون قد يزور إيران لطمأنة روحاني بشأن الاتفاق النووي

باريس - (د ب أ)

ذكر قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحدث في وقت سابق من اليوم الجمعة مع نظيره الإيراني حسن روحاني، وطمأنه بالتزام فرنسا بتنفيذ الاتفاق الخاص ببرنامج طهران النووي.

ووفقا للاليزية، أبلغ ماكرون روحاني أنه يجب أن يكون هناك "حوار وتقدم" حيال قضايا غير متضمنة بالاتفاق، وهي على الرغم من ذلك "ضرورية في السياق الاستراتيجي الحالي" بما في ذلك برنامج الصواريخ الباليستية لإيران وقضايا أمنية إقليمية.

وقال الإليزيه إن الزعيمين بحثا أيضا زيارة محتملة يقوم بها ماكرون إلى إيران تلبية لدعوة روحاني.