اليمن يدين الهجوم الإرهابي في العريش
اليمن يدين الهجوم الإرهابي في العريش
10:39 م الجمعة 13 أكتوبر 2017
ارشيفية
عدن - (أ ش أ):
أدانت الحكومة اليمنية بأشد العبارات الحادث الإرهابي الذي استهدف اليوم الجمعة، ارتكازا أمنيا بمدينة العريش شمال سيناء.
وقالت وزارة الخارجية اليمنية في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" إن الحكومة اليمنية تقف إلى جانب جمهورية مصر العربية الشقيقة في معركتها ضد قوى الإرهاب والتطرف، وتؤيد كل الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية لحماية أمنها واستقرارها.
وعبرت الخارجية اليمنية عن خالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا وللحكومة وشعب مصر الشقيق وعن الأمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.
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