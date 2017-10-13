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اليمن يدين الهجوم الإرهابي في العريش

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مصراوي Masrawy

اليمن يدين الهجوم الإرهابي في العريش

10:39 م الجمعة 13 أكتوبر 2017

اليمن يدين الهجوم الإرهابي في العريش

ارشيفية

عدن - (أ ش أ):

أدانت اليمنية بأشد العبارات الحادث الإرهابي الذي استهدف اليوم الجمعة، ارتكازا أمنيا بمدينة العريش شمال سيناء.

وقالت وزارة الخارجية اليمنية في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" إن الحكومة اليمنية تقف إلى جانب جمهورية العربية الشقيقة في معركتها ضد قوى الإرهاب والتطرف، وتؤيد كل الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية لحماية أمنها واستقرارها.

وعبرت الخارجية اليمنية عن خالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا وللحكومة وشعب مصر الشقيق وعن الأمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.

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مصراوي Masrawy

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