العربية: مدينة الرقة خالية من داعش والبقية استسلموا لقوات "قسد"

القاهرة – (مصراوي)

ذكرت قناة العربية السعودية اليوم الجمعة أن مدينة الرقة باتت خالية من تنظيم داعش الإرهابي بالكامل.

ونقلت القناة عن مصادر لم تُسمها أنه من تبقى من مسلحي التنظيم في مدينة الرقة استسلموا لقوات سوريا الديمقراطية (قسد).

وكان المتحدث باسم وحدات حماية الشعب الكردية، نوري محمد، صرّح في وقت سابق اليوم بأن مسلحي داعش في وضع حرج بالمدينة ولن يصمدوا لفترة طويلة.

وتابع في تصريحاته لوكالة الانباء الألمانية (د ب أ)، أن داعش يسيطر حاليًا على 20 بالمئة من مساحة المدينة ويتنقلون "بين المنازل بشكل خفي، بعيدًا عن رصد الطائرات وقناصة سوريا الديمقراطية، وأن السيطرة على المدينة مسألة أيام".

كما نقلت الوكالة الألمانية عن مصادر في المعارضة السورية أن التحالف المدعوم من أمريكا كثّف من قصفه على المدينة، وأن حوالي 300 من عناصر داعش سلموا أنفسهم لقوات سوريا الديمقراطية قبل أيام.