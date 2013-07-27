ناصر أمين : لم نستطع التعرف على مكان احتجاز “مرسى”

قال المحامى ناصر أمين مدير المركز العربى لاستقلال القضاء، إنهم لم يستطيعوا التعرف على مكان احتجاز الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسى، مضيفاً أن المكان يتبع القوات المسلحة.

وأشار أمين خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم” المذاع على قناة الحياة، إلى أن مرسى فوض رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق رفاعة الطهطاوى للتحدث معنا، مشيراً إلى أن “المعزول” شكر الوفد على زيارته له التى فوجئ بها ورفض استقبالهم.

وأوضح “أمين” أن قاضى التحقيق أبلغ مرسى والمحتجزين معه بقرارات النيابة العامة بحبسهما على ذمة التحقيق، موضحاً أن الوفد الذى توجه للاطمئنان على صحته وطريقة التعامل معه أوصى بضرورة الإسراع إلى نقله إلى مكان يتمكن من التواصل مع أهله ومحاميه.

وأكد أن الرئيس المعزول محمد مرسى يعامل بمعاملة محترمة من قبل المشرفين على احتجازه وتلبى جميع طلباته، مؤكداً أن صحته جيدة ولم يمارس أى ضغوط عليه، لافتاً إلى أن السفير محمد الطهطاوى وأحمد عبد العاطى رئيس مكتبه فقط هم المحتجزين معه.