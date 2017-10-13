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رئيسا الإتحادين الياباني والجزائري يهنئان أبو ريدة بتأهل مصر للمونديال

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رئيسا الإتحادين الياباني والجزائري يهنئان أبو ريدة بتأهل مصر للمونديال رئيسا الإتحادين الياباني والجزائري يهنئان أبو ريدة بتأهل مصر للمونديال

التحرير

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 أرسل تاشيما كوهوزو رئيس الاتحاد اليابانى لكرة القدم وعضو مجلس الفيفا، برقية تهنئة إلى المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بمناسبة تأهل إلى نهائيات ، كما تلقى المهندس هاني أبو ريدة برقية مماثلة من خير الدين زطشي رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم.

وجاء فيها : السيد المحترم هاني أبو ريدة رئيس الإتحاد المصري لكرة القدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. يشرفني أن أتقدم بأسمي ونيابة عن السادة أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الجزائري لكرة القدم والسيد الأمين العام للاتحاد الجزائري لكرة القدم بأحر التهاني للإتحاد المصري لكرة القدم ولكل أفراد منتخب مصر لكرة القدم بمناسبة تأهلهم إلى الدورة النهائية لكأس العالم 2018 والتي ستقام في بإذن الله.

كما يتمنى الاتحاد الجزائري لكرة القدم أن يكون المصري خير سفير للكرة العربية والإفريقية في هذا الموعد الكروي العالمي.

فيما كان نص برقية رئيس الاتحاد الياباني على النحو التالي: "عزيزى السيد أبو ريدة بالإنابة عن الاتحاد اليابانى لكرة القدم، دعنى أعبر لك عن تهنئتى العميقة لك وللاتحاد المصرى لكرة القدم لتأهلكم إلى كأس العالم لكرة القدم بروسيا، كما أرجو أن تبلغوا تهنئتى الحارة إلى جميع اللاعبين و المدربين على المجهود الكبير الذى بذلوه لتحقيق هذا الإنجاز الرائع، وهو فى الحقيقة ثمار لمجهوداتكم الدؤبة والكبيرة.

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دعنا نعمل ونقدم معا أفضل جهودنا لأكبر وأرقى المنافسات الرياضية فى العالم، ونتشارك معا فرحتنا وعشقنا للعبتنا الجميلة مع عائلة كرة القدم حول العالم. اتطلع لرؤيتكم فى روسيا العام القادم المخلص / تاشيما كوهوزو.

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