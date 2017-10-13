كوبر يوافق على خوض مباريات ودية قبل موقعة غانا

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وافق الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني على خوض مباريات ودية خلال معسكر المنتخب القادم، إستعدادًا لخوض المباراة المرتقبة أمام غانا لحساب الجولة الأخيرة للتصفيات المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

ويلتقي المنتخب الوطني نظيره الغاني في الفترة من 8 إلى 14 نوفمبر القادم، بمدينة كوماسي في ختام مشوار الفريقين في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 التي تأهل فيها الفراعنة رسمياً بعد الفوز على الكونغو في الجولة الماضية من التصفيات.

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ومن جانبه أكد إيهاب لهيطة مدير المنتخب أن كوبر وافق بشكل رسمي على خوض مواجهة أو أكثر في المعسكر القادم للفراعنة، موضحًا أن موعد مباراة غانا هو من يحدد بشكل كبير ما إذا كان المنتخب الوطني سيخوض مباراة أو أكثر.