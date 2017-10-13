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وزير الأوقاف: دحر الإرهاب واجب ديني ووطني

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مصراوي Masrawy

وزير الأوقاف: دحر الإرهاب واجب ديني ووطني

10:24 م الجمعة 13 أكتوبر 2017

وزير الأوقاف: دحر الإرهاب واجب ديني ووطني

محمد مختار جمعة

القاهرة- (أ ش أ):

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أن العمل على دحر الإرهاب واجب ديني ووطني.

ونعى الوزير، في بيان له الجمعة، شهداء الهجوم الإرهابي الغادر الذي استهد​ف​ ​أ​حد الارتكازات الأمنية للقوات المسلحة بمدينة العريش اليوم؛ مما أسفر عن استشهاد 6 من أفراد القوات المسلحة.

وقال وزير الأوقاف: "إن دماء الشهداء الطاهرة لن تذهب هدرا، وأن مصير الإرهابيين الخونة لدينهم وأوطانهم إلى زوال وجحيم".

 

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