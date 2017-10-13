وزير الأوقاف: دحر الإرهاب واجب ديني ووطني
وزير الأوقاف: دحر الإرهاب واجب ديني ووطني
10:24 م الجمعة 13 أكتوبر 2017
محمد مختار جمعة
القاهرة- (أ ش أ):
أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أن العمل على دحر الإرهاب واجب ديني ووطني.
ونعى الوزير، في بيان له الجمعة، شهداء الهجوم الإرهابي الغادر الذي استهدف أحد الارتكازات الأمنية للقوات المسلحة بمدينة العريش اليوم؛ مما أسفر عن استشهاد 6 من أفراد القوات المسلحة.
وقال وزير الأوقاف: "إن دماء الشهداء الطاهرة لن تذهب هدرا، وأن مصير الإرهابيين الخونة لدينهم وأوطانهم إلى زوال وجحيم".
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