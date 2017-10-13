الأمن العراقي: القبض علي آمر كتيبة "داعش" جنوبي بغداد

بغداد - (أ ش أ):

أعلنت قوات الأمن العراقية، اليوم الجمعة، إلقاء القبض مسئول الانتحاريين وآمر كتيبة تنظيم "داعش" الإرهابي في ولاية ديالى جنوبي العاصمة العراقية بغداد.

وأوضحت القوات الأمنية - في بيان نقلته (السومرية نيوز) العراقية - أن القاء القبض تم وفق معلومات استخبارية تفيد بهروبهما من منطقة الخان في محافظة ديالى وتواجدهما في منطقة الدورة (كرارة)، مشيرة إلى أنه ضبط بحوزتهما على هويات مزورة.

وكانت الأجهزة الأمنية في ديالى نفذت عمليات عسكرية واسعة بين المحافظة وصلاح الدين لتعقب خلايا تنظيم "داعش" وإنهاء أي وجود له في مناطق المحافظة حدودها.