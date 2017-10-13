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البحرين: نرحب باستراتيجية ترامب تجاه طهران

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مصراوي Masrawy

البحرين: نرحب باستراتيجية تجاه طهران

10:28 م الجمعة 13 أكتوبر 2017

البحرين: نرحب باستراتيجية ترامب تجاه طهران

الخارجية البحرينية

المنامة - (أ ش أ):

رحبت مملكة البحرين، الجمعة، بالاستراتيجية أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامـب تجاه إيران، وشددت على دعمها للمساعي التي تهدف إلى منع طهران من الحصول على أسلحة نووية.

كما رحبت الخارجية البحرينية - وفقا لقناة (سكاي نيوز) - بفرض عقوبات على الحرس الثوري الإيراني ، وحرص واشنطن على منع نشر الفوضى والإرهاب، مؤكدة على أنهم الأكثر تضررا من السياسة التوسعية للحرس الثوري الإيراني.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد قال في كلمة له كشف فيها عن الاستراتيجية الجديدة تجاه الاتفاق النووي الإيراني، أن طهران لن تمتلك السلاح النووي أبدا، مؤكدا أنه كرئيس للولايات المتحدة يمكنه إلغاء الاتفاق في أي وقت، كما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها وضعت الحرس الثوري الإيراني على قائمة العقوبات.

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