إحباط تسلل 32 شخصًا عبر الحدود الغربية
إحباط تسلل 32 شخصًا عبر الحدود الغربية
10:26 م الجمعة 13 أكتوبر 2017
ارشيفية
كتب - علاء عمران:
واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، جهودها الأمنية وإغلاق الدروب الصحراوية والمدقات الجبلية التي يسلكها المهربين والعناصر الإجرامية والمتسللين بطرق غير شرعية.
وتمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن مطروح بالتنسيق مع القوات المسلحة وقطاعي الأمن العام والأمن الوطني من إحباط محاولة تسلل 32 مصريًا خارج البلاد بطريقة غير شرعية عبر الحدود الغربية.
حُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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