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إحباط تسلل 32 شخصًا عبر الحدود الغربية

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مصراوي Masrawy

إحباط تسلل 32 شخصًا عبر الحدود الغربية

10:26 م الجمعة 13 أكتوبر 2017

إحباط تسلل 32 شخصًا عبر الحدود الغربية

ارشيفية

كتب - علاء عمران:

‏‫واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، جهودها الأمنية وإغلاق الدروب الصحراوية والمدقات الجبلية التي يسلكها المهربين والعناصر الإجرامية والمتسللين بطرق غير شرعية.

وتمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن مطروح بالتنسيق مع القوات المسلحة وقطاعي الأمن العام والأمن الوطني من إحباط محاولة تسلل 32 مصريًا خارج البلاد بطريقة غير شرعية عبر الحدود الغربية.

حُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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مصراوي Masrawy

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