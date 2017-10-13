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مدير صندوق "تحيا مصر": حجم التبرعات التي نتلقاها في زيادة مستمرة

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مصراوي Masrawy

مدير صندوق "تحيا ": حجم التبرعات التي نتلقاها في زيادة مستمرة

10:20 م الجمعة 13 أكتوبر 2017

محمد عشماوي

كتبت- أسماء يحيى:

أكد محمد عشماوي، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، أن حجم التبرعات التي يتلقاها الصندوق في زيادة مستمرة خلال الفترة الأخيرة، لافتًا أيضا إلى زيادة مشاركة الفنانين ورجال الأعمال والشخصيات العامة في عمليات التبرع.

وأضاف عشماوي، في تصريح خاص لـ"مصراوي" اليوم الجمعة: " نحن قمنا بتغيير الشعار وأضفنا كلمة نتشارك للتعبير عن رغبتنا وترحبينا بمشاركة الجميع"، مشيرًا إلى تكفل عدد من رجال الأعمال بالكشف والتحليل على أكثر من 80% من طلاب الجامعات في المبادرة التي نظمها الصندوق مؤخرًا للكشف على طلاب الجامعات.

وتابع: "ننظم احتفالتين برعاية الصندوق في الوقت الحالي، الأولى ستكون الثلاثاء في الإسكندرية، وستشارك بها الدكتورة غادة والي، والثانية ستكون يوم الأربعاء بأرض المعارض لتسليم دفعة من العربيات المبردة".

يشار إلى أن صندوق تحيا مصر، نظم الجمعة، بالتعاون مع الفنانة سميرة أحمد معرضا بنادي الجزيرة الرياضي؛ لبيع المقتنيات والملابس التي ارتدتها الفنانة في اعمالها والتبرع بالعائد لصالح صندوق تحيا مصر.​

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