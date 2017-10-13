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البيئة: إحباط محاولة تهريب صقور عبر مطار القاهرة

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مصراوي Masrawy

البيئة: إحباط محاولة تهريب صقور عبر مطار القاهرة

10:09 م الجمعة 13 أكتوبر 2017

البيئة: إحباط محاولة تهريب صقور عبر مطار القاهرة

مطار القاهرة

كتبت- مادي غيث:

أحبطت قوات أمن مطار القاهرة، أول محاولة لتهريب الصقور خلال الموسم الحالي لهجرة الطيور بالقبض على مسافر بحريني الجنسية محاولا تهريب عدد ٨ صقور.

وذكرت وزارة البيئة، في بيان لها اليوم الجمعة، أنه تم مصادرة الصقور وإيداعها في الحجر البيطري بالمطار قبل نقلها لحديقة الحيوان بالجيزة لتلقي الرعاية البيطرية اللازمة.

وتقدم مجموعة من ناشطي حقوق الحيوان من ممثلي المجتمع المدني ببلاغات لقطاع حماية الطبيعة والإدارة المركزية لحدائق الحيوان والجهات الأمنية بالمطار عن عزم بعض المهربين تهريب عدد من الصقور خارج البلاد.

وأكد الدكتور أيمن حمادة، مدير عام تنوع الأنواع والأجناس على أنه قد تم اتخاذ كافة الإجراءات التنسيقية بين قطاع حماية الطبيعة والإدارة المركزية لحدائق الحيوان والإدارة المركزية للحجر البيطري ودعم من شرطة المطار والنيابة الكلية لشرق القاهرة ونيابة قسم النزهة.

كما أكد حمادة أن هناك استعدادات على جميع المحاور للتصدي لمثل تلك المحاولات لتهريب الحياة البرية و الطيور خلال موسم هجرتها.

و أشار الدكتور أيمن حمادة إلى أنه قد صدر قرار نيابة قسم النزهة بإعادة إطلاق تلك الصقور للبرية مرة أخرى فور التأكد من حالتها الصحية وقدرتها على مواصلة رحلة الهجرة مرة أخرى وذلك تحت إشراف شرطة البيئة والمسطحات المائية وأعضاء من النيابة.

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