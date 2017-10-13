السعودية ترحب بتوقيع المصالحة بين حركتي فتح وحماس

الرياض - (أ ش أ):

أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بتوقيع اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس.

وجدد المصدر - حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" - تطلع المملكة بأن يحقق هذا الإنجاز المهم آمال وطموحات الشعب الفلسطيني الشقيق في إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الفلسطينية، ليسهم ذلك في تمكين الأشقاء الفلسطينيين من نيل حقوقهم المشروعة وفقًا لما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.