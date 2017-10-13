حبس رامي صبري 15 يومًا بتهمتي التزوير والتهرب من الخدمة العسكرية

كتب - محمد الصاوي:

أكد طارق مرتضى، المتحدث الإعلامي باسم نقابة الموسيقيين، أن النيابة العسكرية قررت حبس المطرب رامي صبري لمدة 15 يومًا بتهمتي التزوير والتهرب من أداء الخدمة العسكرية.

وأضاف مرتضى، في تصريحات لمصراوي، أنه سيتم إعادة عرض "صبري" على النيابة العسكرية عقب قضاء مدة الحبس القانونية.

وألقت ضباط مباحث قسم شرطة المعادي، اليوم الجمعة، القبض على المطرب رامي صبري، من محل مسكنه بمنطقة المعادي، عقب صدور قرار ضبط وإحضار له لتهربه من أداء الخدمة العسكرية.

وأوضح مصدر أمني أنه تم وضع رامي صبري، داخل الحجز بعد تسليم كل متعلقاته الشخصية لأمانات القسم، وتم تسليمه للشرطة العسكرية.