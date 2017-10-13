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«تويوتا» تعتمد على «الخلايا الهيدروجينية» في خطتها الإنتاجية الجديدة

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«تويوتا» تعتمد على «الخلايا الهيدروجينية» في خطتها الإنتاجية الجديدة «تويوتا» تعتمد على «الخلايا الهيدروجينية» في خطتها الإنتاجية الجديدة

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تسعى شركة "تويوتا" اليابانية، لاستخدام تقنية خلايا الوقود التي أنتجها في الفترة الماضية، في تشغيل الشاحنات الضخمة، والتي تسعى لأن تجعلها تراعي أقصى معايير الجودة البيئية.

وبحسب موقع "تيك كرانش"، فإن الشركة اليابانية تعتمد خلال الفترة المقبلة، على خلايا الوقود الهيدروجيني لتشغيل العديد من موديلاتها، في إطار سعيها لتنفيذ خطتها الإنتاجية الحديثة.

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وتسعى "تويوتا" لتغيير النمط الإنتاجي السائد، الذي يغفل العديد من المعايير الخاصة بالسلامة البيئية بشكل رئيسي، إذ استقرت على خطة تطويرية جديدة تهدف لمراعاة تلك الجوانب.

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