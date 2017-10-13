غلق 14 منشأة مخالفة وإزالة 95 حالة تعدٍ و3 "غُرز شاي" في الجيزة
غلق 14 منشأة مخالفة وإزالة 95 حالة تعدٍ و3 "غُرز شاي" في الجيزة
09:37 م الجمعة 13 أكتوبر 2017
ارشيفية
كتب - محمد شعبان:
شنت أجهزة الأمن الجيزة، برئاسة اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية للقطاع، حملة مكبرة لإزالة التعديات، ورفع الإشغالات من الميادين والطرق العامة.
واستهدفت الحملة مناطق الهرم، العجوزة، والجيزة، بمشاركة اللواء مصطفى عصام، حكمدار الجيزة، واللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة.
وأسفرت الحملة بقيادة العميد ياسر شعير، رئيس مباحث شرطة المرافق، عن إزالة 95 حالة تعدٍ، تنفيذ 14 قرار غلق وتشميع، ورفع 110 كراسي واستاندات حديدية وثلاجات عرض، وغلق 3 غرز شاي".
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين المضبوطين، وعرضهم على النيابات المختصة للتحقيق.
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