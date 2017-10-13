أطباء كفر الشيخ.. الباتع يكتسح فرز وسط الدلتا (صور)

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن الدكتور محمود طلحة مرسي، أمين عام نقابة الأطباء في كفر الشيخ ورئيس اللجنة العامة لانتخابات التجديد النصفي للنقابة، اكتساح الدكتور حسن الباتع عميد كلية الطب البشري والمرشح لمقعد عضوية النقابة العامة عن وسط الدلتا، بحصوله على ٣٩٠ صوتًا.

وأكد أمين عام نقابة الأطباء في كفر الشيخ، في تصريحات خاصة لمصراوى مساء اليوم الجمعة، أن المنافسين الآخرين الدكتور محمد سلامة والدكتور رشوان شعبان رشوان حصلا على ٣٤ صوتًا، و٣٠ صوتًا على التوالي، موضحًا أن إجمالى الأصوات الصحيحة بلغت ٤٥٤ صوتًا، والباطلة ٢٠ صوتًا.

وأشار مرسي إلى أنه جاري استكمال أعمال فرز صناديق الاقتراع الخاصة بمرشحي انتخابات نقابة الأطباء في كفر الشيخ، عن مقعدي العضوية فوق السن، ومقعدي العضوية تحت السن، تحت إشراف المستشار حسن شاهين الفقي رئيس نيابة فوه الإدارية، ورئيس اللجنة المشرفة على هذه الانتخابات.​