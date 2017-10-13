رئيس حكومة كردستان يدعو المجتمع الدولي للتدخل لمنع اندلاع حرب جديدة

أربيل(العراق) - (د ب ا)

دعا رئيس حكومة اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني اليوم الجمعة السيستاني وجميع الأطراف العراقية والأمم المتحدة، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والدول الأعضاء في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، والدول الأعضاء في مجلس الأمن، والدول المجاورة، إلى التدخل لإبعاد المنطقة من حرب جديدة.

وقال بارزاني اليوم الجمعة- في بيان حصلت وكالة الانباء الألمانية (د.ب.ا)على نسخة منه: ان "زيادة تحشيد قوات الحشد الشعبي والجيش، مستمر حول مدينة الموصل وصولا الى محيط كركوك وخانقين".

وأشار إلى أن هذه الزيادة جاءت بعد أن بدأ رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي بالتهديد خلال مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء الماضي، بهجوم قوات الجيش والحشد الشعبي على قوات البيشمركة وكردستان".

ولفت بارزاني إلى ان" حكومة الاقليم ومن أجل حل حقيقي للمشاكل مستعدة للحوار، وان الطرف المقابل، والقائد العام للقوات المسلحة يتحملون مسؤولية التهديدات وما ينجم عنها من نتائج سيئة".

ودعا بارزاني القوات العراقية وأي قوة خارجية أخرى، للسعي لعدم اندلاع تلك الحرب، لأنها ستحمل نتائج سيئة جداً على الوضع الداخلي في العراق، والمنطقة بأسرها".

وشدد بارزاني، على أن "اندلاع الحرب سيوفر أرضية لتقوية تنظيم داعش، والمنظمات الإرهابية الأخرى في المنطقة، وأن نتائجها ستكون خطيرة جدا".

وقال بارزاني: "سنحمل العبادي، المسؤولية كاملة في حال اندلاع الحرب وسيتحمل ايضا نتائجها الخطيرة"، مشددا على انه لا يجوز ان يكون الرد على مطالب الشعب الكردي بالحرب".