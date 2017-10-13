روحاني يرد على "مزاعم" ترامب: نسي دعم بلاده لصدام في حرب إيران

طهران - (د ب ا)

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، في كلمة ردا على مزاعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه" يبدو أن ترامب لا يعلم بأن وثيقة الإتفاق النووي ليست إتفاقية ثنائية" بحسب وكالة فارس.

وقال روحاني- في كلمته المتلفزة مساء اليوم الجمعة وأوردتها وكالة أنباء فارس- إن الرئيس الأمريكي لا يعلم أن أمريكا ساعدت قبل عقود على انقلاب أسقط الحكومة الشرعية في إيران.

وتابع روحاني قائلا إنه" بعد انتصار الثورة الإسلامية الإيرانية نسي ترامب أن أمريكا سعت لإسقاط الثورة الاسلامية، وأن الرئيس الأمريكي نسي أن حكومته وقفت إلى جانب صدام في حربه ضد إيران".

وأضاف روحاني أن "الرئيس الأمريكي نسي أن حكومته دعمت قصف القنابل والأسلحة الكيميائية ضد كرد العراق".