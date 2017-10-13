الجيش الجزائري يدمر مخبأ للإرهابيين في شرق البلاد

الجزائر - (د ب أ)

دمرت مفرزتان تابعتان للجيش الجزائري مخبأ للإرهابيين وقنابل تقليدية، في عمليتين منفصلتين شمالي البلاد.

وقالت وزارة الدفاع الوطني في موقعها الرسمي على الانترنت اليوم الجمعة، إن مفرزة للجيش، وفي إطار مكافحة الإرهاب، وبعد عملية بحث وتفتيش بولاية عنابة شرقي البلاد، دمرت اليوم الجمعة، مخبأ يحوي معدات لإعداد القنابل تقليدية الصنع، وكذا معدات الإعلام الآلي وأغراض أخرى.

وأشارت الوزارة، إلى أن مفرزة أخرى وخلال عملية بحث وتفتيش بولاية عين الدفلى غربي الجزائر، دمرت 10 قنابل تقليدية الصنع، ومعدات تفجير وأغراض أخرى.

من جهة أخرى، اعتقلت وحدات للجيش أمس الأول الأربعاء، 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية بولاية سكيكدة، كما دمرت 3 مخابئ تحوي مواد غذائية. وأوقفت 3 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في سكيكدة وسطيف الثلاثاء الماضي.