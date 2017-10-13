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ضبط 48 قضية تموينية متنوعة في الجيزة

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مصراوي Masrawy

ضبط 48 قضية تموينية متنوعة في الجيزة

09:29 م الجمعة 13 أكتوبر 2017

ضبط 48 قضية تموينية متنوعة في الجيزة

ارشيفية

كتب - محمد شعبان:

شنَّ ضباط مباحث بالجيزة، اليوم الجمعة، حملة مكبرة؛ لضبط الأسعار بالأسواق، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وخاصة محدودي الدخل.

أسفرت الحملة عن ضبط 48 قضية، أبرزها 8 قضايا عدم حمل شهادة صحية، 7 عدم الإعلان عن الأسعار، علاوة على 6 منشآت بدون ترخيص، و9 قضايا غلق في مواعيد العمل الرسمية.

حُررت محاضر حيال المتهمين المضبوطين، أحالها اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابات المختصة للتحقيق.

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