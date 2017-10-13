مطار القاهرة الأول إفريقيًا في حركة الشحن الجوي والثاني في عدد الركاب

القاهرة- (أ ش أ):

أعرب شريف فتحي وزير الطيران المدني عن تقديره لجهود العاملين بقطاع الطيران المدني وهنأهم بنتائج التقييم النهائي لحركة الشحن الجوي والركاب في قارة إفريقيا لعام 2016، والتي أسفرت عن حصول مصر على المركز الأول إفريقيا في اجمالي حركة الشحن الجوي والمركز الثاني في إجمالي حركة الركاب.

وقال فتحي، في بيان له اليوم الجمعة، إن الفترة الماضية شهدت تطويرًا كبيرًا في هذا القطاع منها دخول مطارات جديدة وتوسعات بالمطارات الحالية وقرية البضائع بمطار القاهرة، وشركة مصر للطيران للشحن الجوي والتي سيتم افتتاح المرحلة الثانية من تطويرها قريبا، وكذلك ماتم تنفيذه من إجراءات في مجال تعزيز الأمن والسلامة الجوية بالمطارات.

وصرح المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية الذي يترأس وفد مصر المشارك حاليا في اجتماعات الجمعية العامة للمجلس العالمي للمطارات ACI المقام في موريشيوس في الفترة من 16حتي 18 أكتوبر الحالي بأن إجمالي الحجم الكلي لقارة إفريقيا في مجال الشحن الجوي بلغ نحو ٢,٢ مليون طن في عام ٢٠١٦، وأحتل مطار القاهرة المركز الأول بمقدار٣٤٠ ألف طن، يليه مطار جوهانسبرج في المركز الثاني بحجم ٣١٠ الف طن.

كما أن حركة الركاب الكلية في التقييم النهائي لقارة إفريقيا بلغت ١٧٨ مليون راكب في عام ٢٠١٦ بلغ نصيب جمهورية مصر ألعربيه منها ٢٦ مليون راكب من بينها ١٦ مليون راكب نصيب مطار القاهرة محتلا المركز الثاني بعد مطار جوهانسبرج بجنوب إفريقيا.

يشار إلى أن مطار القاهرة فاز بجائزة "السلامة الجوية" كأفضل مطار لتحسين إجراءات السلامة الجوية فى القارة الإفريقية، وفقا لاختيار المجلس العالمى للمطارات وسيتسلم الجائزة المهندس محمد سعيد محروس خلال اجتماعات المجلس بموريشيوس.

كما حصلت مصر على شهادة "رئيس مجلس المنظمة" في مجال السلامة الجوية أيضا من المنظمة الدولية للطيران المدني الإيكاو خلال استضافتها المؤتمر الوزاري لأمن الطيران بشرم الشيخ، وذلك لما حققته من إنجازات خلال عام 2016 وكأن مجلس الإيكاو قد قرر منح هذه الشهادات للدول التي قطعت شوطا هاما في مجال السلامة الجوية وتحسين مستوي التنفيذ الفعال للقواعد والتوصيات الصادرة عن المنظمة.

كما حصل مطار القاهرة على جائزه التميز في مجال الشحن الجوي بإفريقيا، وذلك من خلال التصويت عبر الانترنت الذي أجرته مجلة ( Stat Times International ) التابعة لشركة STAT Media Group والتي تعد من أهم المؤسسات التي تهتم بصناعة الشحن الجوي على مستوى القارة السمراء.