نتنياهو يشيد بترامب "الشجاع" في مواجهته لإيران

تل أبيب - (د ب أ)

أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم التوقيع على الاتفاق الدولي بشأن البرنامج النووي لإيران.

وقال نتنياهو- في بيان مصور بعد فترة وجيزة من إعلان الرئيس ترامب قراره اليوم الجمعة: "أهنئ الرئيس ترامب لقراره الشجاع اليوم، لقد واجه بجرأة النظام الإرهابي الإيراني".

وقال نتنياهو: "إذا ترك الاتفاق النووي بدون تعديل، فإن الشئ الوحيد المؤكد تماما، هو أنه خلال سنوات قليلة، سيكون لدى النظام الإرهابي الأول في العالم، ترسانة من الأسلحة النووية، وهذا خطر هائل على مستقبلنا الجماعي"

وأضاف أن "الرئيس ترامب أوجد فرصة لإصلاح هذا الاتفاق السيئ وتحجيم العدوان الإيراني ومواجهة دعمها الإجرامي للإرهاب. وهذا هو سبب تبني إسرائيل لهذه الفرصة، وهو السبب الذي يجب على كل حكومة مسؤولة، وأي شخص معني بالسلام والأمن في العالم أن يفعل ذلك أيضا".