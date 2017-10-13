أخبار عاجلة

لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: الجن مخلوق ليس ذكيا وعلمه استنتاجي -
ستاد مصر - ملخص وتحليل الشوط الأول لمباراة سموحة وطلائع الجيش -
مصر زمان| تعرف على السقا -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: الرسول محمد عامل الجن بالترغيب -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: لا ننكر وجود تواصل بين الإنس والجن -
الأخبار - موجز لأهم وأخر الأخبار مع دينا الوكيل - الخميس 26 - 10 - 2017 -
مسؤولة أممية تعلن من بيروت:"الكل يواجه صعوبات فى ملف النازحين" -
رئيس لإقليم كتالونيا: لا انتخابات مبكرة لعدم وجود ضمانات -
«التحرير» يكشف السبب الحقيقي لظهور عمرو مرعي في الأهلي -
رسميًا.. استاد القاهرة يستضيف لقاء الزمالك ودجلة في الدوري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

نتنياهو يشيد بترامب "الشجاع" في مواجهته لإيران

Google+ Print

مصراوي Masrawy

نتنياهو يشيد بترامب "الشجاع" في مواجهته لإيران

08:54 م الجمعة 13 أكتوبر 2017

نتنياهو

تل أبيب - (د ب أ)

أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بقرار الرئيس الأمريكي دونالد بعدم التوقيع على الاتفاق الدولي بشأن البرنامج النووي لإيران.

وقال نتنياهو- في بيان مصور بعد فترة وجيزة من إعلان الرئيس ترامب قراره اليوم الجمعة: "أهنئ الرئيس ترامب لقراره الشجاع اليوم، لقد واجه بجرأة النظام الإرهابي الإيراني".

وقال نتنياهو: "إذا ترك الاتفاق النووي بدون تعديل، فإن الشئ الوحيد المؤكد تماما، هو أنه خلال سنوات قليلة، سيكون لدى النظام الإرهابي الأول في العالم، ترسانة من الأسلحة النووية، وهذا خطر هائل على مستقبلنا الجماعي"

وأضاف أن "الرئيس ترامب أوجد فرصة لإصلاح هذا الاتفاق السيئ وتحجيم العدوان الإيراني ومواجهة دعمها الإجرامي للإرهاب. وهذا هو سبب تبني إسرائيل لهذه الفرصة، وهو السبب الذي يجب على كل حكومة مسؤولة، وأي شخص معني بالسلام والأمن في العالم أن يفعل ذلك أيضا".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • البرادعي: كلمة ترامب عن إيران تعيد إلى الأذهان حرب العراق

    أخبار

  • روحاني: أمريكا لا تريد الالتزام بالاتفاق النووي ولا التعهدات الدولية

    أخبار

  • ألمانيا وفرنسا وبريطانيا يردون على ترامب: اتفاق إيران "مصلحة قومية"

    أخبار

  • تستدعي القائم بالأعمال الأمريكي بسبب إيران

    أخبار

إعلان

1529f042f3.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"تويتر" يحظر الإعلانات على الحسابات المملوكة لـ"روسيا اليوم" و"سبوتنيك"

"تويتر" يحظر الإعلانات على الحسابات المملوكة لـ"روسيا اليوم" و"سبوتنيك"

الناتو: الخلافات مع روسيا مازالت قائمة بعد اجتماع السفراء

الناتو: الخلافات مع روسيا مازالت قائمة بعد اجتماع السفراء

ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج

ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج

ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة

ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة