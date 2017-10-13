مركز المصالحة الروسي بسوريا: العفو عن 120 عضوًا في الجيش السوري الحر

موسكو - (أ ش أ):

أعلن ممثل مركز المصالحة الروسي بسوريا أليكسي سيرجيف، الجمعة، أنه تم العفو عن 120 عضوا في الجيش السوري الحر، من الناشطين في المناطق الشمالية من البلاد.

وأشار سيرجيف - حسبما نقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية - إلى أنه تم تقديم مساعدات إنسانية إلى 1500 لاجئا معظمهم من سكان مدينة "الرستن" في ريف حمص الشمالي، الخاضعة لسيطرة الفصائل المعارضة، قائلا "هذه المرة تم تقديم للاجئين حوالي 400 طرد من المواد الغذائية، تتكون من الطحين والسكر والأرز واللحوم المعلبة".