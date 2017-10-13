أخبار عاجلة

لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: الجن مخلوق ليس ذكيا وعلمه استنتاجي -
ستاد مصر - ملخص وتحليل الشوط الأول لمباراة سموحة وطلائع الجيش -
مصر زمان| تعرف على السقا -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: الرسول محمد عامل الجن بالترغيب -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: لا ننكر وجود تواصل بين الإنس والجن -
الأخبار - موجز لأهم وأخر الأخبار مع دينا الوكيل - الخميس 26 - 10 - 2017 -
مسؤولة أممية تعلن من بيروت:"الكل يواجه صعوبات فى ملف النازحين" -
رئيس لإقليم كتالونيا: لا انتخابات مبكرة لعدم وجود ضمانات -
«التحرير» يكشف السبب الحقيقي لظهور عمرو مرعي في الأهلي -
رسميًا.. استاد القاهرة يستضيف لقاء الزمالك ودجلة في الدوري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

مركز المصالحة الروسي بسوريا: العفو عن 120 عضوًا في الجيش السوري الحر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مركز المصالحة الروسي بسوريا: العفو عن 120 عضوًا في الجيش السوري الحر

08:51 م الجمعة 13 أكتوبر 2017

مركز المصالحة الروسي بسوريا: العفو عن 120 عضوًا في الجيش السوري الحر

ارشيفية

موسكو - (أ ش أ):

أعلن ممثل مركز المصالحة الروسي بسوريا أليكسي سيرجيف، الجمعة، أنه تم العفو عن 120 عضوا في الجيش السوري الحر، من الناشطين في المناطق الشمالية من البلاد.

وأشار سيرجيف - حسبما نقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية - إلى أنه تم تقديم مساعدات إنسانية إلى 1500 لاجئا معظمهم من سكان مدينة "الرستن" في ريف حمص الشمالي، الخاضعة لسيطرة الفصائل المعارضة، قائلا "هذه المرة تم تقديم للاجئين حوالي 400 طرد من المواد الغذائية، تتكون من الطحين والسكر والأرز واللحوم المعلبة".

هذا المحتوى من

3d1dbff479.jpg

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • دمشق تستعيد طيارًا محتجزًا في تركيا منذ 7 أشهر

    أخبار

  • وزير داخلية إستونيا: على أوروبا مراقبة "داعش" في شمال إفريقيا "بعناية

    أخبار

  • محكمة هندية تؤيد التوازن بين حقوق الإنسان والأمن في مسألة الروهينجا

    أخبار

  • الجيش التركي يقيم "مراكز مراقبة" في إدلب

    أخبار

إعلان

d02f44c527.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصر زمان| تعرف على السقا

مصر زمان| تعرف على السقا

مسؤولة أممية تعلن من بيروت:"الكل يواجه صعوبات فى ملف النازحين"

مسؤولة أممية تعلن من بيروت:"الكل يواجه صعوبات فى ملف النازحين"

رئيس لإقليم كتالونيا: لا انتخابات مبكرة لعدم وجود ضمانات

رئيس لإقليم كتالونيا: لا انتخابات مبكرة لعدم وجود ضمانات

بلاغ يتهم طبيبًا بالتسبب في وفاه طفلة داخل مستشفى خاص بالدقهلية

بلاغ يتهم طبيبًا بالتسبب في وفاه طفلة داخل مستشفى خاص بالدقهلية