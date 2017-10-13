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قيادة البيشمركة: لسنا مع الحرب ولن نسمح لأي طرف بالاعتداء علينا

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مصراوي Masrawy

قيادة البيشمركة: لسنا مع الحرب ولن نسمح لأي طرف بالاعتداء علينا

08:49 م الجمعة 13 أكتوبر 2017

قيادة البيشمركة: لسنا مع الحرب ولن نسمح لأي طرف بالاعتداء علينا

قوات البيشمركة - ارشيفية

أربيل (العراق)- (د ب ا)

قالت القيادة العامة لقوات البيشمركة في كردستان اليوم الجمعة، :"نحن لسنا مع الحرب واراقة الدماء، ولكننا لن نسمح لأي طرف أن يعتدي علينا".

وأضافت في بيان "تقدمت قوات الحشد الشعبي وبعض القوات العراقية الليلة الماضية من مواقع تمركز قوات البيشمركة، وخصوصاً في الاماكن المحيطة بكركوك".

وأوضح البيان أن "هذه التحركات بدأت بعد تصريحات وتهديدات أطلقها عدد من المسؤولين العسكريين والسياسيين العراقيين ضد الشعب الكردستاني، مما يشير الى اشعال فتيلة الحرب والاعتداء على كردستان".

وتابع البيان "نحيط الرأي العام والمجتمع الدولي بهذه التطورات ونحذر من وقوع كارثة كبيرة، اننا ضد الاقتتال واراقة الدماء، وندعو مجدداً الى حل المشاكل السياسية عن طريق الحوار، واننا لن نقبل لهجة التهديد والوعيد من احد، وقوات البيشمركة جاهزة ومستعدة للدفاع عن الشعب الكردستاني".

ودعا البيان جميع قوات البيشمركة الى الاستعداد التام لحماية ارض وشعب كردستان من اي اعتداء.

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