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روسيا: إسرائيل تقتدي بأمريكا في الانسحاب من اليونسكو

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مصراوي Masrawy

: إسرائيل تقتدي بأمريكا في الانسحاب من اليونسكو

08:47 م الجمعة 13 أكتوبر 2017

روسيا: إسرائيل تقتدي بأمريكا في الانسحاب من اليونسكو

ماريا زاخاروفا

موسكو - (أ ش أ):

قالت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، إن القرار الذي اتخذته السلطات الإسرائيلية بالانسحاب من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) إنما هو قرار يبعث على الأسف.

جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، حيث أضافت زاخاروفا أن "اختيار إسرائيل جاء اقتداءً بمثال أمريكا السيء - حسبما ذكرت وكالة (تاس) الروسية للأنباء.

ويأتي قرار إسرائيل بعد قرار أمريكي مشابه بالانحساب من ذات المنظمة التي تتهمها واشنطن بالتحيز ضد إسرائيل. وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو أشاد في بيان بالقرار الأمريكي، واصفا إياه بـ"الشجاع والأخلاقي".

يذكر أنه وبعد موافقة اليونسكو على قبول فلسطين كعضو، أوقفت الولايات المتحدة، أكبر ممول للمنظمة، دعمها المالي لها.

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