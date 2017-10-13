فوز البوهي وشوقي بمقعدي فوق السن في انتخابات أطباء السويس

السويس - حسام الدين أحمد:

فاز الدكتور تامر البوهي، والدكتور حازم شوقي بمعقدي فوق السن في انتخابات التجديد النصفي بنقابة الأطباء في السويس، بينما حسم مقعدي تحت السن بالتذكية الطبيبان محمود حفني ومحمود عوض بالتذكية.

وكانت نقابة الأطباء في السويس شهدت اليوم الجمعة انتخابات التجديد النصفي، تحت إشراف المستشار محمد فكري رئيس النيابة الإدارية، وذلك بلجنة واحدة فقط كان مقرها إحدى القاعات الكبيرة بالنقابة.

وشهدت الانتخابات إقبالاً ضعيفًا، إذ بلغ عدد الحضور 178 عضوًا من الجمعية العمومية التي تضم 1134 طبيبًا، وذلك بنسبة مشاركة 16%.

وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 176 صوتًا، وحصد الدكتور تامر البوهي استشاري الأشعة على 130 صوتًا، والدكتور حازم شوقي استشاري الجراحة على 83 صوتًا ليحصدا مقعدي فوق السن.

وحصد المرشحون الأربعون على مقعد شرق الدلتا بمجلس النقابة العامة على أصوات متفاوتة، فحصلت الدكتورة نجوى الشافعي على 122 صوتًا، والدكتور أحمد شوشة على 40 صوتًا، والدكتور سمير غويبة على 10 أصوات، والمرشح الرابع على 6 أصوات فقط.