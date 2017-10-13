أخبار عاجلة

لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: الجن مخلوق ليس ذكيا وعلمه استنتاجي -
ستاد مصر - ملخص وتحليل الشوط الأول لمباراة سموحة وطلائع الجيش -
مصر زمان| تعرف على السقا -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: الرسول محمد عامل الجن بالترغيب -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: لا ننكر وجود تواصل بين الإنس والجن -
الأخبار - موجز لأهم وأخر الأخبار مع دينا الوكيل - الخميس 26 - 10 - 2017 -
مسؤولة أممية تعلن من بيروت:"الكل يواجه صعوبات فى ملف النازحين" -
رئيس لإقليم كتالونيا: لا انتخابات مبكرة لعدم وجود ضمانات -
«التحرير» يكشف السبب الحقيقي لظهور عمرو مرعي في الأهلي -
رسميًا.. استاد القاهرة يستضيف لقاء الزمالك ودجلة في الدوري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

فوز البوهي وشوقي بمقعدي فوق السن في انتخابات أطباء السويس

Google+ Print

مصراوي Masrawy

فوز البوهي وشوقي بمقعدي فوق السن في انتخابات أطباء السويس

09:02 م الجمعة 13 أكتوبر 2017

  • عرض 4 صورة

    350c76efb4.jpg

  • عرض 4 صورة

    083f47888d.jpg

  • عرض 4 صورة

    3a544139e0.jpg

  • عرض 4 صورة

    e78c24266d.jpg

إعادة الألبوم

بالصور.. بدء فرز الأصوات في انتخابات

الألبوم التالى

بالصور.. بدء فرز الأصوات في انتخابات "أطباء" كفر الشيخ

السويس - حسام الدين أحمد:

فاز الدكتور تامر البوهي، والدكتور حازم شوقي بمعقدي فوق السن في انتخابات التجديد النصفي بنقابة الأطباء في السويس، بينما حسم مقعدي تحت السن بالتذكية الطبيبان محمود حفني ومحمود عوض بالتذكية.

وكانت نقابة الأطباء في السويس شهدت اليوم الجمعة انتخابات التجديد النصفي، تحت إشراف المستشار محمد فكري رئيس النيابة الإدارية، وذلك بلجنة واحدة فقط كان مقرها إحدى القاعات الكبيرة بالنقابة.

وشهدت الانتخابات إقبالاً ضعيفًا، إذ بلغ عدد الحضور 178 عضوًا من الجمعية العمومية التي تضم 1134 طبيبًا، وذلك بنسبة مشاركة 16%.

وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 176 صوتًا، وحصد الدكتور تامر البوهي استشاري الأشعة على 130 صوتًا، والدكتور حازم شوقي استشاري الجراحة على 83 صوتًا ليحصدا مقعدي فوق السن.

وحصد المرشحون الأربعون على مقعد شرق الدلتا بمجلس النقابة العامة على أصوات متفاوتة، فحصلت الدكتورة نجوى الشافعي على 122 صوتًا، والدكتور أحمد شوشة على 40 صوتًا، والدكتور سمير غويبة على 10 أصوات، والمرشح الرابع على 6 أصوات فقط.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور - إقبال متوسط في انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء السويس

    أخبار

  • استبعاد مدير مدرسة ابتدائية بالفيوم.. "تستر على غياب معلمة"

    أخبار

  • تطور جديد في قضية "إمام تزويج القاصرات" بالغربية

    أخبار

  • بسبب مخالفات مالية.. إحالة مسؤول بكفر الشيخ للنيابة الإدارية

    أخبار

إعلان

1710eb786a.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصر زمان| تعرف على السقا

مصر زمان| تعرف على السقا

مسؤولة أممية تعلن من بيروت:"الكل يواجه صعوبات فى ملف النازحين"

مسؤولة أممية تعلن من بيروت:"الكل يواجه صعوبات فى ملف النازحين"

رئيس لإقليم كتالونيا: لا انتخابات مبكرة لعدم وجود ضمانات

رئيس لإقليم كتالونيا: لا انتخابات مبكرة لعدم وجود ضمانات

بلاغ يتهم طبيبًا بالتسبب في وفاه طفلة داخل مستشفى خاص بالدقهلية

بلاغ يتهم طبيبًا بالتسبب في وفاه طفلة داخل مستشفى خاص بالدقهلية