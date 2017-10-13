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ننشر اعترافات المتهم بقتل صديقه وبتر إصبعه داخل ملاهي بالبدرشين

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مصراوي Masrawy

ننشر اعترافات المتهم بقتل صديقه وبتر إصبعه داخل ملاهي بالبدرشين

08:56 م الجمعة 13 أكتوبر 2017

ننشر اعترافات المتهم بقتل صديقه وبتر إصبعه داخل ملاهي بالبدرشين

ارشيفية

كتب - صابر المحلاوي:

أدلى المتهم بقتل صديقه وبتر إصبعه داخل ملاهي بمركز البدرشين، جنوب المحافظة الجيزة، باعترافات تفصيلية، وقام بتمثيل جريمته فى موقع الحادث أمام النيابة العامة.

وقال المتهم "كنت عايز فلوس وخلاص.. مكنتش أقصد قتله"، مضيفا "حاولت سرقته لكن كشفني وشتمني، وحاول فضح أمري، فقطعت إصبعه، فتعالت أصواته فقتلته".

وأوضح المتهم أنه بعد قتله صديقه، بحث عن النقود فعثر بحوزته على مبلغ ٨٠٠ جنيه، واستولى على هاتفه المحمول، وخرج من الغرفة تاركًا الجثة، واستأنف عمله اليومي المعتاد حتى لا ينكشف أمره، وحضر في اليوم التالي، وتظاهر بالحزن على فراق صديقه عقب عثور العمال على جثة زميلهم.

مناظرة الجثة أثبتت أن إصبع اليد اليمنى للمجني عليه مبتورة، وبه جرح بالرأس نتيجة الاعتداء عليه بآلة حادة، كما أن التحريات وأقوال العمال أشارت إلى أن الجاني يعد صديق الضحية المقرب.

وأرجع المتهم ارتكاب الجريمة؛ لمروره بضائقة مالية، مشددا على أنه لم يخطط لقتله بل سرقته فقط، لافتًا بأنه منذ عدة أيام نشبت بينهما مشاجرة، كادت أن تؤدي إلى طرده من عمله، مشيرا إلى أنه في ظل احتياجه للمال، وسوس له الشيطان في سرقته.

وأمرت النيابة بحبس المتهم، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من التشريح، وحددت جلسة غدًا السبت، لنظر تجديد حبسه.

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مصراوي Masrawy

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