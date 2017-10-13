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سقوط لص المساكن في مدينة نصر

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مصراوي Masrawy

سقوط لص المساكن في مدينة نصر

08:37 م الجمعة 13 أكتوبر 2017

سقوط لص المساكن في مدينة نصر

تعبيرية

كتب – سامح غيث:

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، اليوم الجمعة، القبض على عاطل؛ لاتهامه بسرقة محتويات عدد من مساكن المواطنين.

تلقى قسم شرطة مدينة نصر أول بلاغا من "ياسر ع."، 29 سنة، باحث قانوني، باكتشافه سرقة 1300 جنيه، وهاتفين محمول من مسكنه.

أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "أسامة ط."، 25 سنة، عاطل، تم ضبطه بإعداد بأحد الأكمنة، وأقر بواقعة السرقة بأسلوب التسلق، واعترف بارتكاب 9 بنفس الأسلوب.

أرشد المتهم عن المسروقات لدى عميله "سليمان ا."، 24 سنة، صاحب محل أدوات منزلية، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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مصراوي Masrawy

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