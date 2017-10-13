الشرطة تنقذ سائقًا من سرقة سيارته بالإكراه بالخليفة

كتب – فتحي سليمان وسامح غيث:

أنقذت الأجهزة الأمنية سائق تاكسي من سرقته بالإكراه على يد عاطلين أثناء توصيلهما لميدان السيدة عائشة بالخليفة، اليوم الجمعة.

البداية أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الخليفة بميدان الإشارة، تنامى لسمعهم صوت استغاثة من أحد قائدي السيارات الأجرة، وأمكن ضبط "أحمد ع."، 20 سنة، و"ياسر س." 21 سنة، عاطلين، وبحوزته مطواة، عقب سرقتهما ألف جنيه كرهًا عن "سامح ر."، 43 سنة، سائق السيارة رقم (ن ق ر 957 تاكسي).

بسؤال قائد السيارة، قرر أن المتهمان طلبا توصيلهما من منطقة الهرم إلى ميدان السيدة عائشة، هدده أحدهما بالسلاح المضبوط، واستوليا على المبلغ المشار إليه كرها عنه.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.