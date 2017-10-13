الجيش يحبط عملية تفجير استهدفت كتيبة 101 بالعريش
الجيش يحبط عملية تفجير استهدفت كتيبة 101 بالعريش
08:43 م الجمعة 13 أكتوبر 2017
ارشيفية
شمال سيناء - أشرف سويلم:
قُتل انتحاريان يرتديان حزامين ناسفين، مساء اليوم الجمعة، في اشتباكات مع قوة من الجيش، أثناء محاولتهما اقتحام كمين أمني خلف مقر الكتيبة 101 في مدينة العريش.
وأكد مصدر أمني أن اشتباكات جرت بين قوة الكمين والانتحاريين لحظة هجومها على الكمين، إذ انفجر حزاميهما الناسفين وقتلا قبل وصولهما إلى مقر الكتيبة، وذلك دون وقوع أي إصابات في صفوف قوة الكمين.
أوضح المصدر أيضًا أن تحليل للحمض النووي الخاص بأشلاء منفذي الهجوم أجري للتعرف على هويتهما والوقوف على ملابسات الحادث، فيما رُفعت حالة الطوارئ الأمنية إلى القصوى على مستوى جميع الارتكازات وبالمقرات الأمنية داخل مدينة العريش.
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