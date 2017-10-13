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قومي المرأة: التاريخ سيذكر الأداء المشرف لمشيرة خطاب في انتخابات اليونسكو

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مصراوي Masrawy

قومي المرأة: التاريخ سيذكر الأداء المشرف لمشيرة خطاب في انتخابات اليونسكو

08:35 م الجمعة 13 أكتوبر 2017

قومي المرأة: التاريخ سيذكر الأداء المشرف لمشيرة خطاب في انتخابات اليونسكو

مشيرة خطاب

القاهرة- (أ ش أ):

أعلن المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه، بالغ فخره واعتزازه بالأداء المشرف والراقي والنزيه للسفيرة مشيرة خطاب خلال خوضها الانتخابات على منصب مدير عام المنظمة الدولية للعلوم والثقافة "اليونسكو"، لخلافة البلغارية إرينا بوكوفا في رئاسة المنظمة.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي- في بيان أصدره المجلس القومي للمرأة اليوم الجمعة - عن فخرها العميق وفخر نساء بأداء السفيرة مشيرة خطاب التي رفعت اسم مصر عاليا، ورفعت اسم المرأة المصرية، وسيذكر التاريخ هذا الأداء المشرف والنزيه للمرشحة المصرية وخوضها الانتخابات بشرف ونزاهه وشفافية، وأنها بخبرتها وكفائتها هذه لم تخسر المنصب فهي فخر لأي منصب تتقلده.

ووجهت الشكر والتقدير لوزارة الخارجية المصرية متمثلة في الوزير سامح شكري، وفريق حملتها برئاسة وزير الخارجية السابق محمد العرابي لما بذلوه من جهد دؤوب ومشرف على مدار عام كامل من خلال جولات في أروقة المحافل الدولية لحشد الدعم للسفيرة مشيرة خطاب التي استحقت المنصب بجدارة.

وكانت مصر قد خاضت جولة الإعادة بينها وبين المرشحة الفرنسية والتي جرت اليوم الجمعة، لاختيار المرشح الثاني الذي سينافس قطر في المرحلة الخامسة والأخيرة من الانتخابات، وذلك بحصولها على ٢٥ صوتا مقابل ٣١ لمرشحة فرنسا.

هذا المحتوى من

Asha

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