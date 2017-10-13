البرادعي: كلمة ترامب عن إيران تعيد إلى الأذهان حرب العراق
البرادعي: كلمة ترامب عن إيران تعيد إلى الأذهان حرب العراق
08:45 م الجمعة 13 أكتوبر 2017
البرادعي
فيينا - (د ب أ)
قال المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي إن رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدعم الاتفاق النووي مع إيران، يعيد إلى الأذهان أجواء حرب العراق.
وقال البرادعي -على حسابه على موقع تويتر إن "تجاهل ترامب لنتائج تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتزام إيران بالاتفاق النووي يعيد إلى الأذهان أجواء الفترة السابقة على حرب العراق. هل سنتعلم في أي وقت؟" مشيرا إلى تأكيدات ملفقة حيال جهود العراق لامتلاك سلاح نووي قبيل اجتياحه بقيادة الولايات المتحدة في عام 2003.
وتقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران تحترم الاتفاق النووي.
وتساءل البرادعي الحائز على جائزة نوبل للسلام عن الرسالة التي يبعثها ترامب إلى كوريا الشمالية من حيث احترام الاتفاقيات الدولية.
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