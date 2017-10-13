روحاني: أمريكا لا تريد الالتزام بالاتفاق النووي ولا التعهدات الدولية

القاهرة – (مصراوي)

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الجمعة، إن الاتفاق النووي غير قابل للتفاوض. وجاء ذلك بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن أمريكا مستعدة للخروج من الاتفاق بأي وقت.

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية، أن روحاني أكد خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن أي خطوة من ترامب ضد الاتفاق النووي ستكون بمثابة ضربة إلى اتفاق شامل، مضيفًا أن على جميع الأطراف الالتزام به وعدم السماح لترامب أو الكونجرس بالقيام بأي إجراء ضد الاتفاق.

وأكد روحاني أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي المرجع الوحيد لإعلان التزام إيران بتعهداتها في الاتفاق النووي وأن خلط التعهدات الشاملة والدولية بالخلافات الأمريكية الداخلية يمكن أن يكون خطيرًا على الثقة الدولية.

وأضافت الوكالة قول روحاني: "هناك حكومة في أمريكا لا تريد الالتزام ليس بالاتفاق النووي فحسب بل ببعض التعهدات الدولية الأخرى وهذا الأسلوب يضر بمبدأ طاولة الحوار في الساحة الدولية".

وكانت دول فرنسا وألمانيا وبريطانيا أصدرت بيانًا مشتركًا للرد على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص الاتفاق النووي. وأكدت الدول الثلاثة أن الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران من "مصالحهم القومية".

وهدد ترامب اليوم بالانسحاب من الاتفاق مؤكدًا أنه يمكن أن ينسحب في أي وقت، لو لم تنتهي ما اعتبرها أوجه قصور.

وقال أيضُا بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية إنه لن يوقّع على الاتفاق النووي لأنه "لا يخدم المصلحة الأمريكية".