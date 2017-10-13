الزمالك يعلن انسحابه من الدوري العام

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أعلن اللواء علاء مقلد، المدير التنفيذ للنادي الزمالك، انسحاب الفارس الأبيض من استكمال منافسات الدوري العام، بعد اللقاء الذي جمع الزمالك أمام طنطا لحساب منافسات الجولة الخامسة من عمر الدوري الممتاز.

وقال مقلد، فى تصريحات تليفزيونية عقب اللقاء، إن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، قرر انسحاب الفريق من مسابقة الدوري اعتراضًا على الأداء التحكيمي، الذي حدث خلال اللقاء.

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وشهد لقاء الزمالك أمام طنطا احتساب حكم المباراة ركلة جزاء غير صحيحة لفريق طنطا، فضلًا عن العديد من الأخطاء التحكيمية، التي وردت فى اللقاء.

وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ليرتفع رصيد الفارس الأبيض إلى النقطة التاسعة فى المركز الرابع، بينما تجمد رصيد طنطا عند النقطة السادسة فى المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري العام.