كلاكيت ثالث مرة.. الزمالك يسقط في فخ التعادل أمام طنطا بالدوري

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تعادل الفريق الأول لكرة القدم لنادي الزمالك، مع نظيره نادي طنطا، بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الخامسة، ببطولة الدوري المصري الممتاز.

في الشوط الأول، احتسب حكم اللقاء، ركلة جزاء لصالح فريق طنطا في الدقيقة 22 لينفذها اللاعب محمد أسعد، لكن الحارس أحمد الشناوي تصدى لها ببراعة ليحولها إلى ركنية.

ومن ضربة ركنية في الدقيقة 32 تم تنفيذ عرضية خطيرة حولها اللاعب باسم مرسي برأسية قوية لكن العارضة ردتها لتحرم مهاجم الزمالك من هدفه الأول في المباراة.

وفي الدقيقة 39، القائم هذه المرة أنقذ طنطا من هدف مؤكد بعد اشتباك في منطقة الجزاء وسط تكتل دفاع طنطا نجح خلاله محمود علاء من ضرب الكرة بيمناه باتجاه الشباك لكنها ارتطمت بالقائم وضاعت فرصة الهدف الأول.

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وفي الدقيقة 64 مرر عبد الله جمعة على الجهة اليمنى ليمرر كرة أرضية إلى صلاح عاشور في منطقة الجزاء ليتسلم الكرة ويسدد قذيفة إلى شباك طنطا معلناً عن تقدم فريقه.

محمد جابر سجل هدف التعادل في الدقيقة 73 من ركلة جزاء احتسبها الحكم وسط اعتراضات كبيرة، ليسدد في النهاية لاعب طنطا الكرة في منتصف المرمى.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة التاسعة، في المركز الرابع، وارتفع رصيد نادي طنطا للنقطة السادسة، في المركز التاسع.