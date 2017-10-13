هشام شحاتة: «أنا مش إبن البطة السودا.. ووليد سليمات تعمد ضربي بالكوع»

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أكد هشام شحاته لاعب فريق الاتحاد السكندرى، أن وليد سليمان لاعب الأهلى تعمد ضربه بـ«الكوع» خلال المباراة التى جمعتهما أمس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدورى الممتاز، والتى انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد، مما أدى إلى تعرضه لكسر فى الجمجمة ودخوله العناية المركزة، بأحد المستشفيات الخاصة بالإسكندرية.

قال شحاته : "أنا مش ابن البطة السودا وليد سليمان تعمد ضربي بالكوع وتسبب فى إصابتى بكسر فى الجمجمة وأنا الآن ارقد فى العناية المركزة فى انتظار قرار الأطباء سوء بالخضوع للجراحة أو إني ابطل كورة ومستقبلى الآن بين يد الأطباء نظرًا لوصول الشرخ إلى الأنف وهو ما يحدد كيف تسير الأمور".

وتابع مدافع زعيم الثغر : "المثير للدهشة أن الجماهير وصفتنى بالجزار وأننى تعمدت إصابه وليد سليمان، وأقسم بالله انى بعد ضربه لى بالكوع فقدت الوعى وتحملت على نفسى وأكملت اللقاء رغم الإصابه حتى تم طردى".

وأضاف شحاته :" أطالب الجماهير بالرحمه فأنا الآن لا أعلم مصيري وواثق فى رحمه الله بى وأتمنى الخروج من المحنة على خير".

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وأوضح لاعب الإتحاد : "أتمنى أن لا تحملنى الجماهير إصابه لاعب الاهلى لمجرد أنني ألعب للإتحاد ولو كنت ألعب لأي نادى أخر كانت الأمور ستمر على خير".



