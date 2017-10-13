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حسم بعض المقاعد بانتخابات أطباء القليوبية

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مصراوي Masrawy

حسم بعض المقاعد بانتخابات أطباء القليوبية

08:15 م الجمعة 13 أكتوبر 2017

حسم بعض المقاعد بانتخابات أطباء القليوبية

انتخابات أطباء القليوبية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

انتهت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة الأطباء في القليوبية، مساء اليوم الجمعة، من أعمال الفرز لأصوات الناخبين على عدد من مقاعد النقابة الفرعية ووسط الدلتا، ضمن انتخابات التجديد النصفي التي شهدها مقر نادي بنها الرياضي.

وأعلن الدكتور أحمد سعيد، نقيب الأطباء بالقليوبية، انتهاء فرز أصوات بعض مقاعد النقابة الفرعية بفوز الدكتور رؤوف عبد الله بـ ١٦١ صوتًا، والدكتور علاء جوده بـ ١٦٦ صوتًا.

كما فاز بمقعدي تحت السن الدكتور أحمد يوسف بـ ١٠٦ أصوات، والدكتور مصطفى أبو اليزيد بـ ١٤٨ صوتًا. وفاز بمقعد وسط الدلتا الدكتور رشوان شعبان بـ ١١٤ صوتًا.

وفيما أشار نقيب الأطباء إلى استكمال أعمال فرز 6 مقاعد للنقابة العامة، منها 3 لفوق السن و3 لتحت السن، أوضح أنه تم الاقتراع على 11 مقعدًا، منها 4 مقاعد للنقابة الفرعية بمعدل مقعدين فوق السن، ومقعدين تحت السن، بالإضافة إلى مقعد لقطاع شمال الدلتا، و6 مقاعد للنقابة العامة منها 3 مقاعد فوق السن و3 مقاعد تحت السن.

كما أشار إلى أن اللجان الانتخابية فتحت أبوابها منذ التاسعة صباحًا وإلى الخامسة مساءً، بدأت بعدها عملية فرز الأصوات داخل اللجنة.​

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