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ألمانيا وفرنسا وبريطانيا يردون على ترامب: اتفاق إيران "مصلحة قومية"

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مصراوي Masrawy

ألمانيا وفرنسا وبريطانيا يردون على : اتفاق إيران "مصلحة قومية"

08:25 م الجمعة 13 أكتوبر 2017

ترامب

القاهرة – (مصراوي)

أصدرت دول فرنسا وألمانيا وبريطانيا بيانًا مشتركًا للرد على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص الاتفاق النووي مع إيران.

وقالت وكالة رويترز، اليوم الجمعة، إن الدول الثلاثة أكدت في بيانهم أن الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران من "مصالحهم القومية".

وهدد ترامب اليوم بالانسحاب من الاتفاق مؤكدًا أنه يمكن أن ينسحب في أي وقت، لو لم تنتهي ما اعتبرها أوجه قصور.

وقال أيضُا بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية إنه لن يوقّع على الاتفاق النووي لأنه "لا يخدم المصلحة الأمريكية".

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