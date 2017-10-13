روسيا تستدعي القائم بالأعمال الأمريكي بسبب إيران
روسيا تستدعي القائم بالأعمال الأمريكي بسبب إيران
08:03 م الجمعة 13 أكتوبر 2017
الخارجية الروسية
(مصراوي):
استدعت الخارجية الروسية، الجمعة، القائم بالأعمال الأمريكي في موسكو بعد خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إيران، وفقًا لموقع "العربية نت".
وهدد ترامب بأنه يمكن أن ينسحب من الاتفاق النووى الموقع مع إيران في أي وقت، اذا أخفقت الجهود الرامية إلى معالجة أوجه القصور مع الكونجرس وحلفاء الولايات المتحدة.
ويتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطا أكثر تشددا حيال إيران لأنشطتها الشريرة ودعم الإرهاب في إطار مراجعة للاتفاق النووي الدولي، وستفرض الحكومة الأمريكية أيضا عقوبات على العديد من الكيانات الأخرى التي تدعم وزارة الدفاع الإيرانية، حسبما قال المسؤول الأمريكي.
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