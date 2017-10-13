جلال عوارة: استخدام "الرشوة" في انتخابات اليونسكو يُسيء للمنظمة

القاهرة- (مصراوي):

علق النائب جلال عوارة، وكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان على خسارة السفيرة مشيرة خطاب، مرشحة مصر في انتخابات اليونسكو، أمام المرشحة الفرنسية، قائلًا: "عملية التصويت في المناصب الدولية يتم فيها أمور غير شرعية، ولا أخلاقية، ولا تتعلق بالكفاءات لكنها تتعلق بكيفية إدارة الصراع الذي أصبح لا يتسم بالشفافية".

وأضاف عوارة في تصريح لـ"مصراوي"، الجمعة: "انسحاب الولايات المتحدة وإسرائيل عشية الجولة الأخيرة من الانتخابات هو بمثابة توجيه للأصوات، حتى لا تفوز المرشحة المصرية خاصة وأنها عربية، ومسلمة"، متسائلاً: "لماذا ينسحبان في هذا التوقيت؟!".

وانتقد عضو البرلمان، استخدام البعض للرشوة ودفع الأموال وشراء الأصوات، واصفاً إياه بأنه "أمر في غاية السخافة، وتقليل من شأن وقيمة المنظمة".

وأكد عوارة أن مصر اختارت مساندة فرنسا في الجولة الأخيرة من الانتخابات لأنها تختار الأنسب والأحق بوازع إنساني وحضاري وتراثي.