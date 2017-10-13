​ممثل مصر في اليونسكو يهنئ مرشحة فرنسا بعد فوزها برئاسة المنظمة

كتب- محمد قاسم:

هنأ الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى ورئيس اللجنة الوطنية لليونسكو وعضو المجلس التنفيذي للمنظمة، السيدة أودري أزولاي مرشحة فرنسا بعد فوزها بمنصب مدير منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" في آخر جولة للانتخابات التي أجريت مساء اليوم الجمعة على منصب مدير اليونسكو.

وتمنى عبدالغفار، لـ"أزولاي" التوفيق والنجاح في إدارة المنظمة خلال الفترة القادمة.

وفازت مرشحة فرنسا أودريه أوزلاي بمنصب مدير عام منظمة اليونسكو بعد فوزها على مرشح قطر حمد الكواري.

وحصدت أودريه على 30 صوتًا مقابل 28 للكواري.