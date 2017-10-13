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يوسف القعيد: خروج "خطاب" من المنافسة على رئاسة اليونسكو أمر مؤسف

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مصراوي Masrawy

يوسف القعيد: خروج "خطاب" من المنافسة على رئاسة اليونسكو أمر مؤسف

07:54 م الجمعة 13 أكتوبر 2017

مشيرة خطاب

كتبت- عزة صقر:

قال الروائي يوسف القعيد عضو مجلس النواب، إن خروج مرشحة ، الدكتورة مشيرة خطاب من المنافسة على منصب المدير العام لمنظمة اليونسكو أمر "مُخزي ومؤسف".

وأكد القعيد، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، الجمعة: "أحق دولة برئاسة اليونسكو هي مصر، لأن منظمة ترعى الأداب والفنون والثقافة والأثار، وأصحاب أقدم حضارة في التاريخ، فنحن من علمنا البشرية الكتابة".

وتابع: "خسارة مشيرة خطاب اليوم، وإسماعيل فرج الدين وفاروق حسني قبل ذلك مؤسف، فرئاسة اليونسكو لا تحق إلا لمصر".

وكانت مرشحة مصر مشيرة خطاب خرجت من المنافسة على منصب المدير العام لمنظمة "اليونسكو"، بعد أن خسرت أمام المرشحة الفرنسية أودريه أزولاي.

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مصراوي Masrawy

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