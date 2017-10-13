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برلين ترحب بقرار مدريد عدم تسليم صحفي ألماني لأنقرة

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مصراوي Masrawy

برلين ترحب بقرار مدريد عدم تسليم صحفي ألماني لأنقرة

08:13 م الجمعة 13 أكتوبر 2017

برلين ترحب بقرار مدريد عدم تسليم صحفي ألماني لأنقرة

وزير خارجية ألمانيا زيجمار جابريل

برلين - (أ ش أ):

رحب وزير خارجية ألمانيا زيجمار جابريل، بقرار إسبانيا عدم تسليم الكاتب الألماني-التركي دوجان أخانلي لأنقرة.

وقال جابريل - في تصريحات الجمعة - آمل أن يتم هذا الإجراء بسرعة وبدون تعقيدات، حتى يستطيع أخانلي العودة إلى ألمانيا، معربا عن أمله في أن تلغي المحكمة المختصة القرار الحالي بمنع أخانلي من مغادرة البلاد حتى يتسنى له العودة لألمانيا.

يذكر أن السلطات الإسبانية كانت قد اعتقلت أخانلي في 19 أغسطس الماضي خلال قضائه عطلة في إسبانيا بناء على طلب تركي بملاحقته، إلا أنها أطلقت سراحه بعدها بيوم مع إلزامه بعدم مغادرة البلاد وتسجيل تواجده لدى الشرطة أسبوعياً.

وتتهم تركيا الكاتب الألماني من أصل تركي بالمشاركة في جريمة قتل بدافع السرقة، وينفي أخانلي هذه التهمة، مشيرا إلى وجود دوافع سياسية وراء طلب تسليمه.

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Asha

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